2020-02-04T13:45:20+03:00
Общество

В Казани открыли мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову

Ее установили на фасаде дома №12 на улице Кремлевская, где до 1987 года находилось здание ведомства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 4 февраля, в Казани состоялось открытие мемориальной доски министру юстиции ТАССР, заслуженному юристу республики Анасу Тазетдинову. Она установлена на фасаде дома №12 на улице Кремлевская. Именно там базировалось ведомство с 1971 по 1987 годы - время, когда его возглавлял Тазетдинов.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров и нынешний министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

СПРАВКА КП

Анас Тазетдинов родился 23 февраля 1927 года в деревне Верхний Налим Заинского района. После окончания школы работал в колхозе «Кзыл октябрь». В декабре 1944 года был призван в Красную Армию СССР. После службы отправился в Казань. Там в мае 1951 года начал работать бригадиром железнодорожной ветки. В том же году поступил в Казанский юридический институт, а после его ликвидации - на юридический факультет Казанского государственного университета.

По окончании университета Тазетдинов был принят на должность секретаря партийной организации Икшурминской моторно-тракторной станции Сабинского района ТАССР. После работал секретарем и заведующим отделом пропаганды и агитации Сабинского райкома КПСС ТАССР. С 1959 по 1962 годы он был инструктором отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС.

В 1962 году Тазетдинов стал первым секретарем Балтасинского райкома КПСС Татарской АССР. С 1965 года он работал заместителем заведующего и, в последствии, заведующим сектором культуры отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС. А 4 февраля 1971 года Тазетдинов стал министром юстиции ТАССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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