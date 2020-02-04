Жителя Йошкар-Олы за секс-насилие, шантаж и изнасилование подростка приговорили к 15 годам колонии

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:51:25+03:00

Мужчина издевался над девочкой в течение двух последних лет

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Как было доказано в суде, еще в октябре 2018 года в столице Марий Эл мужчина, оставаясь один на один с 16-летней дочкой своей сожительницы, приставал к подростку. Против воли девочки он несколько раз засовывал ей под одежду руки и сжимал грудь.

А после начал шантажировать подростка тем, что все расскажет ее матери. Испугавшись такой огласки, девочка выполнила условия мужчины – занималась с ним сексом. Это происходило как в январе, так и в мае 2019 года. Кошмар повторился в июне. Осужденный снова заявился в дом подростка. В этот раз он просто изнасиловал девочку и совершил в отношении ее «развратные действия».

- В итоге за иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней (4 эпизода), понуждение к половому сношению подростка путем шантажа (4 эпизода), половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (6 эпизодов), а также за изнасилование подростка и развратные действия мужчина был приговорен к 15 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Интересно, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU