В Марий Эл двое мужчин расплатились за цветы купюрой банка приколов

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:58:48+03:00

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В полицию поселка Медведево, что в Марий Эл, обратилась 21-летняя девушка-продавец из цветочного магазина. Она рассказала, что ее ночью обманули двое мужчин.

Как оказалось, ночью в магазин на улице Советская вошли двое. Они решили купить букет цветов и мягкую игрушку. На кассе один из них протянул продавцу пятитысячную купюру. Когда девушка уже отдавала клиентам сдачу, «пятитысячная» упала на пол. Продавец опустилась, чтобы поднять ее, но поняла что это – купюра банка приколов. В этот момент мужчины выбежали из магазина вместе с товаром.

- Девушка выбежала на улицу, дабы остановить недобросовестных покупателей, однако их уже не было. Материал по данному факту находится на проверке. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, -сообщает МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU