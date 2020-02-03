Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков раскритиковал подчиненных за нечеткие ответы в соцсетях

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:31:22+03:00

Также он отметил, что чиновники часто «переводят стрелки» на другие ведомства и предприятия

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Сити-менеджеру Чебоксар Алексею Ладыкову не понравилось, как его подчиненные отвечают на сообщения горожан в соцсетях. На еженедельной планерке 3 февраля он отметил, что чиновники часто отвечают нечетко и не по делу.

Как пример Ладыков привел жалобу местной жительницы на то, что 33 автобус утром в час пик ездит редко. Женщина просила увеличить количество транспорта на маршруте. В ответ на это она получила «, рассматриваем возможность запуска троллейбусного маршрута с нового города в Новоюжный район».

- Когда планируем? Будет этот маршрут или не будет? Если такие ситуации возникают, нужно выезжать в район, смотреть, и изучать. Если в час пик действительно критическая ситуация – нужно принимать меры, - считает Ладыков.

Также сити-менеджер отметил, что чиновники часто «переводят стрелки» на другие ведомства и предприятия.

Зам Ладыкова Алексей Маклыгин теперь должен анализировать ответы чиновников и сообщать о тех, кто не справляется с этой работой.

ИСТОЧНИК KP.RU