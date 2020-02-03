В Марий Эл спасатели пять часов искали в лесу заблудившегося пенсионера

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:20:57+03:00

Мужчина вышел из дома в 10.00, но отыскать его смогли только в 2.00 следующего дня

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Отправился на лесную прогулку 2 февраля, в воскресенье, и пропал 73-летний пенсионер, житель поселка Сурок Медведевского района республики. В последней раз он дозвонился до родных в 17.40, сообщил, что направляется домой. Но уже в 21.54 родственники были вынуждены позвать на помощь спасателей - пенсионер так и не вернулся, а его телефон молчал.

На место поисковых работ выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда. Вместе с полицейскими, друзьями заблудившегося мужчины они разработали маршрут поиска. Искали тремя группами - на снегоходе, на автомобиле с друзьями заблудившегося мужчины и пешей группой.

- Пенсионер был найден в 106 квартале в 2.00 в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался, был доставлен к машине и затем передан друзьям, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU