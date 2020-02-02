2020-02-02T16:52:11+03:00
Общество

Над Казанью прошел первый полет глубоко модернизированного "Белого лебедя"

Строевой стратегический ракетоносец впервые поднялся в воздух 2 февраля
Лика ИСАЕВА
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Самолет пробыв в воздухе 34 минутыСамолет пробыв в воздухе 34 минуты
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Сегодня, в воскресенье, 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова, прошел первый полет глубоко модернизированного строевого тратегического ракетоносца Ту-160М "Белый лебедь". Об этом в пресс-службе "Туполева" рассказали Интерфаксу.

Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 34 минуты. За это время, как рассказали в пресс-службе, были выполнены необходимые проверки всех обновленных систем и оборудования. Полет прошел без замечаний.

Напомним, что самолет изготавливался на базе строевого Ту-160.

ИСТОЧНИК KP.RU

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