Над Казанью прошел первый полет глубоко модернизированного "Белого лебедя"

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:52:11+03:00

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Сегодня, в воскресенье, 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова, прошел первый полет глубоко модернизированного строевого тратегического ракетоносца Ту-160М "Белый лебедь". Об этом в пресс-службе "Туполева" рассказали Интерфаксу.

Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 34 минуты. За это время, как рассказали в пресс-службе, были выполнены необходимые проверки всех обновленных систем и оборудования. Полет прошел без замечаний.

Напомним, что самолет изготавливался на базе строевого Ту-160.

ИСТОЧНИК KP.RU