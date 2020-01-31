В Набережных Челнах фура врезалась в патрульный автомобиль ДПС
Дорожно-транспортное происшествие с участием многотонной фуры DAF и отечественного патрульного автомобиля произошла на заднем дворе торгового комплекса на проспекте Чулман в Набережных Челнах. Как рассказали очевидцы, водитель фуры остановил автомобиль для выгрузки товара, но, похоже, не применил "ручник". В результате этой оплошности многотонный автомобиль проехал вперед, и столкнул легковушку, впечатав ее в деревья.
- Пострадавших в этой аварии нет, - сообщили собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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