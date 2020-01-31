В Марий Эл автобус не уступил дорогу легковушке и спровоцировал аварию
В четверг, 30 января, в 20.05 на 9 километре автодороги «Йошкар-Ола – Санурск» в Медведевском районе столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль ВАЗ. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса на перекрестке не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по главной дороге.
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
В результате аварии пострадал 43-летний водитель ВАЗа. С различными травмами он был доставлен в больницу. Находились ли на момент ДТП в салоне автобуса люди пресс-служба УГИБДД Марий Эл не уточняет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»