300 тонн за сутки: Кукморский район установил рекорд Татарстана по валовому надою молока

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:09:55+03:00

Это при том. что в районе одна из самых маленьких площадей сельхозугодий в республике

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Кукморский район по суточному производству молока вышел на рубеж 300 тонн. Знаковое событие произошло 30 января. Впервые в истории и первыми из районов Татарстана перешагнули планку 300 тонн валового надоя молока в сутки, имея наименьшие площади сельхозугодий в республике.

Всего по оперативным данным Минсельхозпрода РТ в республике по состоянию на 30 января валовой суточный надой молока в сельхозорганизациях составил 3 605,2 тонны, что на 199,5 тонны (на 106%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Согласно данным Минсельхоза России, Татарстан лидирует по объемам производства и реализации товарного молока среди субъектов Российской Федерации. Так, по оперативным данным ведомства на 20 января текущего года, сельхозорганизации страны реализовали 46,2 тысяч тонн молока за сутки, что на 7,9% больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом наибольший суточный объем реализации молока достигнут в Татарстане – более 4 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU