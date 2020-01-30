2020-01-30T10:53:40+03:00
Общество

Мэрия Новочебоксарска пыталась заставить местных жителей самостоятельно ремонтировать дороги

В суд на чиновников уже подала прокуратура города
Алина ГАБДУЛИНА
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Суд решил, что исполком Новочебоксарска не выполнял своих обязанностей по содержанию и ремонту муниципальных дорог.Суд решил, что исполком Новочебоксарска не выполнял своих обязанностей по содержанию и ремонту муниципальных дорог.
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Прокуратура Новочебоксарска подала в суд на администрацию города. Так надзорное ведомство решило заставить чиновников отремонтировать дороги в районе домов №№ 44, 52 и 62 на улице Строителей, №№ 27, 29, 31, 35, 37 и 39 на улице 10-й Пятилетки, № 53 на улице Первомайская, а также №№ 6 и 8 на улице Южная.

- Администрация Новочебоксарска ссылалась на то, что спорные участки не являются участками дороги, а находятся в границах земельных участков, предназначенных для обслуживания жилых домов. Ремонт этих участков, по их мнению, должен осуществляться жильцами домов как законными владельцами земельных участков, - объясняет пресс-служба надзорного ведомства.

Вот только суд с чиновниками не согласился и решил, что исполком не выполнял своих обязанностей по содержанию и ремонту муниципальных дорог. Там мэрия должна восстановить дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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