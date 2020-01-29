В 2020 году на депортацию иностранцев в Татарстане готовы потратить 8 миллионов рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:18:51+03:00

Подрядчик должен будет покупать билеты для нелегального мигранта а также своевременно сообщать о задержках в отправлениях или отмене рейсов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Мигрантов будут отправлять на родину самолетами и в эконом-классах

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В 2020 году депортация иностранцев, которые незаконно проживают в Татарстане, может обойтись местному бюджету 8 миллионов рублей. Деньги потратят по тендеру на покупку авиабилетов для нелегальных мигрантов.

При этом последним особый комфорт не светит. Выигравший тендер с помощью аукциона, будет отправлять мигрантов на родину эконом-классом.

Речь, в частности, идет о полетах в такие города, как Пекин, Баку, Ереван, Минск, Тбилиси, Астана, Бишкек, Кишинев, Душанбе, Стамбул, Ташкент, Киев, Фергану, Каир и София.

ИСТОЧНИК KP.RU