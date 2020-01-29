В Чувашии почти за 102 миллиона рублей центр отреставрируют для пожилых людей
Стало известно, что в поселке Киря, что в Алатырском районе Чувашии, отреставрируют центр для пожилых людей «Вега», который находится в ведении Минтруда республики. На это из федерального и регионального бюджетов уже выделено 101,8 миллиона рублей. Для поиска подрядчика на сайте госзакупок был опубликован тендер.
Тот, кто выиграет аукцион, должен будет не только отремонтировать помещения, но и построить геронтопсихиатрическое отделение (Предназначено для социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями - Ред.). Также за подрядчиком благоустройство и озеленение территории у Центра. Все работы должны быть выполнены до 20 декабря этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU