2020-01-29T12:22:55+03:00
Общество

В Чувашии почти за 102 миллиона рублей центр отреставрируют для пожилых людей

За эти деньги там, в том числе, построят отделение для соцобслуживанию пенсионеров и инвалидов, которые страдают хроническими психическими заболеваниями
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в поселке Киря, что в Алатырском районе Чувашии, отреставрируют центр для пожилых людей «Вега», который находится в ведении Минтруда республики. На это из федерального и регионального бюджетов уже выделено 101,8 миллиона рублей. Для поиска подрядчика на сайте госзакупок был опубликован тендер.

Тот, кто выиграет аукцион, должен будет не только отремонтировать помещения, но и построить геронтопсихиатрическое отделение (Предназначено для социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями - Ред.). Также за подрядчиком благоустройство и озеленение территории у Центра. Все работы должны быть выполнены до 20 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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