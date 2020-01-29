С 29 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:25:07+03:00

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С этой среды, 29 января, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в очередной и при этом краткосрочный отпуск. Его сроки и дату согласовали, а также утвердили в Кабмине республики. На работу Песошин вернется 12 февраля.

В течение этих двух недель обязанности главы местного правительства будет исполнять первый заместитель премьера – Рустам Нигматуллин

ИСТОЧНИК KP.RU