Свалка почти на гектар: в Татарстане экологи нашли нелегальный полигон с мусором

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:54:53+03:00

Выяснилось, что землю загадили сами местные жители

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В Буинском районе экологи обнаружили огромную и при этом нелегальную свалку. На площади почти в гектар были разбросаны автомобильные шины, остатки различной упаковки и старые ведра.

Специалисты Минэкологии Татарстана провели проверку и выяснили, что всем этим землю загадили сами местные жители.

- В Буинский городской суд был направлен иск о ликвидации данной свалки, - сообщили в Минэкологии республики.

В заявлении представители ведомства требуют, чтобы найденный мусор был убран силами администрации ближайшего сельского поселения. Какого именно не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU