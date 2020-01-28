Свалка почти на гектар: в Татарстане экологи нашли нелегальный полигон с мусором
В Буинском районе экологи обнаружили огромную и при этом нелегальную свалку. На площади почти в гектар были разбросаны автомобильные шины, остатки различной упаковки и старые ведра.
Специалисты Минэкологии Татарстана провели проверку и выяснили, что всем этим землю загадили сами местные жители.
- В Буинский городской суд был направлен иск о ликвидации данной свалки, - сообщили в Минэкологии республики.
В заявлении представители ведомства требуют, чтобы найденный мусор был убран силами администрации ближайшего сельского поселения. Какого именно не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU