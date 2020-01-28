«Будь ты проклят»: тренер «Рубина» Леонид Слуцкий начал получать гневные сообщения от фанаток Ольги Бузовой
Новый тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий признался, что ему шлют гневные сообщения с проклятьями поклонницы Ольги Бузовой. Началось это после того, как стало известно, что экс-супруг теледивы Дмитрий Тарасов поедет на сборы вместе с «Рубином». Слуцкий сообщил об этом во время участие в шоу Ивана Урганта.
- А что они вам писали? – спросил телеведущий.
- «Будь ты проклят, приятель». Это самое мягкое, что было, собственно говоря, - ответил тренер.
- С одной стороны проклинают, но не оставляют надежды познакомиться, - заметил Ургант, рассмешенный словом «приятель».
- Никогда не было такого негатива. Поэтому я все думал, что случилось и с чем это вызвано. А потом я легко размотал этот клубок. Там две нитки, там сильно не заплутаешь, - засмеялся в ответ Слуцкий.
ИСТОЧНИК KP.RU