2020-01-28T16:23:16+03:00
Общество

«Будь ты проклят»: тренер «Рубина» Леонид Слуцкий начал получать гневные сообщения от фанаток Ольги Бузовой

Причина этого – решение наставника взять на сборы казанской команды бывшего мужа теледивы Дмитрия Тарасова
Алина ГАБДУЛИНА
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До проклятий фанаток Бузовой именитый тренер не сталкивался с таким количеством негатива.До проклятий фанаток Бузовой именитый тренер не сталкивался с таким количеством негатива.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий признался, что ему шлют гневные сообщения с проклятьями поклонницы Ольги Бузовой. Началось это после того, как стало известно, что экс-супруг теледивы Дмитрий Тарасов поедет на сборы вместе с «Рубином». Слуцкий сообщил об этом во время участие в шоу Ивана Урганта.

- А что они вам писали? – спросил телеведущий.

- «Будь ты проклят, приятель». Это самое мягкое, что было, собственно говоря, - ответил тренер.

- С одной стороны проклинают, но не оставляют надежды познакомиться, - заметил Ургант, рассмешенный словом «приятель».

- Никогда не было такого негатива. Поэтому я все думал, что случилось и с чем это вызвано. А потом я легко размотал этот клубок. Там две нитки, там сильно не заплутаешь, - засмеялся в ответ Слуцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Будь ты проклят»: тренер «Рубина» Леонид Слуцкий начал получать гневные сообщения от фанаток Ольги Бузовой
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