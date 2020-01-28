2020-01-28T15:03:38+03:00
Спорт

Четыре игрока «Ак Барса» выступят в сборной России

На Шведские игры отправятся Билялов, Лямкин, Галимов и Воронков
Наиля ГАЛИМОВА
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В национальную команду вошли Билялов, Лямкин, Галимов и Воронков.В национальную команду вошли Билялов, Лямкин, Галимов и Воронков.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Четыре игрока казанского «Ак Барса» выступят в составе сборной России на шведском этапе Еврохоккейтура. Так, в национальную команду вошли вратарь Тимур Билялов, защитник Никита Лямкин, нападающие Артём Галимов и Дмитрий Воронков.

Пройдут Шведские хоккейные игры в Стокгольме с 6 по 9 февраля. В первый день сборная России сыграет с Финляндией в вынесенном матче в Хельсинки, а 8 февраля со Швецией и 9 февраля с Чехией.

После двух этапов Евротура российская команда находится на четвертом месте в таблице с 7 очками, столько же − у шведов, занимающих третью строчку. Возглавляет таблицу Чехия с 11 очками, с таким же результатом, но на втором месте - Финляндия, из-за разницы пропущенных и забитых голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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