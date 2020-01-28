2020-01-28T12:45:20+03:00
Происшествия

В Татарстане лось влетел в салон автомобиля и погиб

Девушка-водитель, которая сбила животное, попала в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки "Лада" и лося произошло в ночь на 27 января в Сабинском районе. Девушка-водитель не обратила внимание на дорожный знак "Дикие животные", не сбавила скорость и в результате этого не смогла вовремя затормозить перед выбежавшим на встречу ее авто лосем.

Сила удара была такова, что животное, выбив лобовое стекло, залетело в легковушку и там погибло. Получила травмы и сама водитель.

- Пострадавшую девушку увезли в Сабинскую ЦРБ, - сообщили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Когда девушку-водителя выпишут врачи, то ей придется заплатить заплатить за погибшего по ее вине лося. Размер штрафа станет известен, когда эксперты осмотрят тушу животного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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