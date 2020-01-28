Звезда "Спартака" середины нулевых подписал контракт с "КАМАЗом"

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:39:03+03:00

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Футбольный "КАМАЗ" из Набережных Челнов решил укрепить тренерский штаб. Так, в структуре клуба теперь будет работать известный футболист Денис Бояринцев. Он займет пост старшего тренера "КАМАЗа".

Отметим, что Бояринцев не чужой человек для Татарстана. Он играл за "Рубин" целых четыре года. Вместе с командой Бояринцев вышел в Премьер-Лигу и выиграл бронзовые медали чемпионата страны. Всего за казанский клуб полузащитник провел более 100 матчей, в которых забил 22 гола.

В 2005 году он перешел в московский "Спартак", где сразу же стал одним из лидеров, а главной фишкой Бояринцева стали решающие голы на последних минутах. Благодаря Денису "Спартак" одержал несколько ярких побед. В составе "красно-белых" Бояринцев четыре раза становился серебряным призером чемпионата России.

Далее в карьере Бояринцева были "Шинник", "Сатурн", "Томь" и "Торпедо". Именно в составе московского клуба он и завершил карьеру игрока. Там же он начал работать тренером. Некоторое время он возглавлял молодежную команду "Торпедо". Потом трудился тренером в новотроицкой "Носте", а в 2017 году возглавил ивановский "Текстильщик", который Бояринцев привел к победе в западной зоне ПФЛ и выходу в ФНЛ. Правда, дела во второй по силе лиге страны у ивановского клуба пошли не лучшим образом и Бояринцева уволили. Впрочем, безработным экс-спартаковец оставался не долго.

ИСТОЧНИК KP.RU