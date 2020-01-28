Дубли Галимова и Воронкова помогли "Ак Барсу" обыграть "Трактор"

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:03:02+03:00

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Хоккеисты "Ак Барса" продолжают держать лидерство на Востоке КХЛ. В очередном туре подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Челябинске у местного "Трактора". Соперник "барсов" в этом сезоне не блещет. "Трактористы" практически лишились шансов попасть в плей-офф.

Уже по стартовым минутам стало понятно, что силы на льду не равны. Уже на второй минуте Эмиль Галимов смог выиграть дуэль у своего однофамильца Станислава Галимова и открыл счет.

В дальнейшем игроки "Трактора" выровняли игру и даже могли сравнять счет, но переиграть Тимура Билялова хозяева льда долгое время не могли. Дебют второго периода вновь остался за казанцами. Логичным итогом стала заброшенная шайба Дмитрия Воронкова. Спустя три минуты еще один гол в свой актив записал Эмиль Галимов. Когда же на 46 минуте Воронков оформил дубль, доведя счет до разгромного, стало понятно, что "Трактору" игру не спасти.

К чести челябинских хоккеистов играть они не бросили и даже смогли дважды забить. Кристиан Томас и Игорь Исаев подкорректировали итоговый счет. 4:2 - победа "Ак Барса".

ИСТОЧНИК KP.RU