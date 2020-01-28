В Альметьевске из горящей высотки пожарные спасли двух человек

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:39:05+03:00

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В 6.43 28 января в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Альметьевске. Там, на улице Нефтяников в высотном доме №17 на седьмом этаже горела квартира.

Из-за едкого и густого дыма, который заполнил подъезд, на улицу выбежали 15 жильцов, среди них трое детей. Приехавшие пожарные при разведке нашли в дыму двух человек. Их с помощью специальных масок вывели наружу и передали бригаде «скорой». Спасенных с предварительным диагнозом: «отравление продуктами горения», увезли в местную больницу. Сообщили в МЧС Татарстана.

С самим огнем удалось справиться довольно быстро. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU