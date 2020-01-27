27 Янв. 2020 2020-01-27T20:26:30+03:00

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Сообщение о том, что северо-западной районе Чебоксар произошло нападение на салон микрозайма, местные полицейские получили после новогодних праздников. Налетчик ворвался в помещение и, угрожая одной из сотрудниц организации, пытался забрать наличность. Вот только у него ничего не получилось. Пришлось уйти без добычи.

Спустя сутки грабитель-неудачник объявился снова. Своей целью он снова выбрал салон микрозайма, в этот раз в центральной части столицы Чувашии. Но и тут налетчик потерпел фиаско – снова пришлось уходить без денег.

Полицейские оперативно собрали все необходимые улики и установили приметы грабителя. Ориентировка на него была разослана всем наружным службам полиции. В итоге подозреваемый в серии грабежей был задержан на одной из улиц Чебоксар. Сейчас 28-летний житель Башкирии уже находится под стражей. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/757189" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах жителя Башкирии задержали за серию неудачных грабежей салонов микрозайма. Автор: МВД Чувашии.

- Ранее неоднократно судимому за грабежи и кражу «гастролеру» грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений, - сообщил в МВД Чувашии.

Как рассказал пор=лицейским сам задержанный, он должен был в ближайшее время оказаться в Самарской области, где ему предстояло решить финансовые вопросы, но деньги окончились и он застрял в Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU