В Казани пережившие блокаду Ленинграда почтили память погибших

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:40:18+03:00

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27 января со всей страной в Казани отмечали 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Так, в парке, что за ДК им. Саид-Галеева прошла церемония возложения цветов. В ней приняли участие 10 блокадников, живущих сейчас в столице Татарстана. Для них в этот день играли скрипки и выступали дети.

История Казани неразрывно связана с Ленинградом. Именно сюда в поселок Дербышки из блокадного города во время Великой Отечественной войны был эвакуирован Государственный оптико-механический завод вместе с его специалистами и их семьями. В итоге предприятие так и осталось в Казани.

Также стоит отметить, что в течение почти 900 дней блокады, вплоть до 27 января 1944 года, в боях за Ленинград погибло около 45 тысяч татарстанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU