С 27 января Татарстане снова заработали две ледовые переправы
По одной можно проехать через Волгу, по другой – через Каму
Фото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:
С этого понедельника, 27 января, в Татарстане вновь можно переправиться по льду через Волгу и Каму. Об открытии автомобильного движения по замерзшим рекам сообщает МЧС Татарстана. Отметим, оно было прекращено из-за аномального тепла.
Итак, снова открыта круглосуточная ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе «Соколка - Новый Закамский». По ней могут проехать машины массой до 2,5 тонн.
Также свою работу возобновила переправа через Волгу в Зеленодольском районе «Зеленодольск – Нижние Вязовые». На нее допускаются автомобили весом до 2 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU