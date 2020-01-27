С 27 января Татарстане снова заработали две ледовые переправы

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:43:16+03:00

По одной можно проехать через Волгу, по другой – через Каму

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С этого понедельника, 27 января, в Татарстане вновь можно переправиться по льду через Волгу и Каму. Об открытии автомобильного движения по замерзшим рекам сообщает МЧС Татарстана. Отметим, оно было прекращено из-за аномального тепла.

Итак, снова открыта круглосуточная ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе «Соколка - Новый Закамский». По ней могут проехать машины массой до 2,5 тонн.

Также свою работу возобновила переправа через Волгу в Зеленодольском районе «Зеленодольск – Нижние Вязовые». На нее допускаются автомобили весом до 2 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU