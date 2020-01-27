В Чувашии в момент ДТП из машины вылетел 9-летний мальчик

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:06:38+03:00

Ребенок получил различные травмы, его увезли в больницу. В перевернувшейся легковушки вместе с нем находилось еще трое детей [фото]

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Накануне на 85 километре автодороги «Чебоксар – Сурское» в Шумерлинском районе Чувашии автомобиль «Мицубиси Паджеро» съехал с дороги и опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

Фото: УГИБДД Чувашии

На момент ДТП в салоне авто находилось 4 ребенка – трех, пяти, девяти и двенадцати лет. 9-летний мальчик вылетел из окна задней пассажирской двери. С травмами он был доставлен в больницу.

- По словам ребенка, он находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, - сообщает ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU