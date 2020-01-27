В Чувашии в момент ДТП из машины вылетел 9-летний мальчик
Накануне на 85 километре автодороги «Чебоксар – Сурское» в Шумерлинском районе Чувашии автомобиль «Мицубиси Паджеро» съехал с дороги и опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.
Фото: УГИБДД Чувашии
На момент ДТП в салоне авто находилось 4 ребенка – трех, пяти, девяти и двенадцати лет. 9-летний мальчик вылетел из окна задней пассажирской двери. С травмами он был доставлен в больницу.
- По словам ребенка, он находился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, - сообщает ГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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