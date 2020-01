УНИКС выразил соболезнование в связи с гибелью Коби Брайанта

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:19:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне всю спортивную общественность буквально ошарашила трагическая новость. В ходе крушения вертолета недалеко от Лос Анджелеса. Все обстоятельства катастрофы пока не известны. Одной из причин называют туман.

Всего на борту было 9 человек. Все они погибли. В том числе 41-летний Коби и его 13-летняя дочь. К многочисленным соболезнованиям присоединился и казанский УНИКС.

- Баскетболист Коби Брайант, легенда НБА, погиб в авиакатастрофе. БК УНИКС выражает искренние соболезнования семье и близким. Kobe Bryant has passed in helicopter crash in California. Accept our deepest condolences! - написано в официальном Твиттере казанской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU