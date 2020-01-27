В Чувашии легковушка столкнулась с товарным поездом: водитель погиб на месте
В понедельник, 27 декабря, в Канашском районе Чувашии автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с товарным поездом. Авария произошла в 15.45 возле деревни Малые Кибечи.
Фото: УГИБДД Чувашии
По предварительным данным, легковушка выехала на железнодорожный переезд, когда на светофоре горел «красный». Столкновение с поездом превратило машину в груду металлолома. Водитель «Лады» погиб на месте. Сотрудники ГИБДД сейчас проверяет информацию о том, что он был пьян.
- Схода подвижного состава товарного поезда не произошло. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, - отмечают автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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