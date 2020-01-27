2020-01-27T17:09:07+03:00
Общество

В одном из суши-баров Йошкар-Олы жили тараканы

Хозяин заведения избавился от них лишь после проверки Роспотребнадзора Марий Эл
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Специалисты Роспотребнадзора Марий Эл проводили плановую проверку в суши-баре «Токио» в Йошкар-Оле, когда увидели в заведении тараканов.

Кроме того, в «Токио» не проводился контроль за условиями хранения продуктов, на разделочном инвентаре отсутствовала специальная маркировка, не проводилась оценка качества выпускаемых блюд. В заведении также не было раковины для мытья рук работников.

Теперь хозяин суши-бара должен выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

- Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений требований технических регламентов, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - отмечает пресс-служба Роспотребнадзора Марий Эл.

Отмечается, что хозяин заведения уже выполнил все требования ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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