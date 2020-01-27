В 2019 году в Марий Эл гречка подорожала на 68%

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:36:05+03:00

В 2019 году в Марий Эл продовольственные товары подорожали на 1,6%. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минимальный набор продуктов питания на конец прошлого года в среднем стоил 3,6 тысячи рублей

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Марий Эл продовольственные товары подорожали на 1,6%. Стоимость продуктов питания выросла на 1,4%, алкоголя – на 2,8%.Такие цифры опубликовал Маристат.

В частности, на 68% подорожала гречка, на 27,7% - чеснок, на 16% - овсянка и перловка, на 10% - манка, фасоль и горох, на 7% - бананы.

Вместе с тем, ряд стоимость некоторых продуктов в регионе стала ниже. Так, огурцы подешевели на 27%. Вместе с тем дешевле стали и белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры, яйца, куры, свинина и отечественная лососевая икра. Но больше всего снизилась стоимость сахара - на -40% от цены 2018 года.

Отметим, что в конце декабря 2019-го минимальный набор продуктов питания в Марий Эл в среднем стоил 3,6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU