Рейтинг редких имен для рожденных в 2019 году в Казани: Бронислав, Дарий, Любава и Маруся
На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского ЗАГСа Римма Миннуллина сообщила, что в 2019 году в городе на свет появилось 19 684 детей.
Также она и огласила рейтинг самых редких имен, которыми нарекали новорожденных казанцев: Бронислав, Тальмир, Дарий, Нурислам, Тимербулат, Славяна, Любава, Ильбар, Гульяз и Маруся.
В целом же, по словам Миннуллиной, за последние шесть лет в городе ситуация с самыми распространенными именами для детей не меняется.
Так, в списке самых популярных за этот период оказались: Амир, Карим, Тимур, София, Ясмина и Амина.
ИСТОЧНИК KP.RU