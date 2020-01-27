Рейтинг редких имен для рожденных в 2019 году в Казани: Бронислав, Дарий, Любава и Маруся

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:44:57+03:00

Что же касается с самыми распространенными именами, то в городе ситуация на протяжении шести лет особо не меняется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего за год в столице Татарстана на свет появилось 19 684 детей

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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского ЗАГСа Римма Миннуллина сообщила, что в 2019 году в городе на свет появилось 19 684 детей.

Также она и огласила рейтинг самых редких имен, которыми нарекали новорожденных казанцев: Бронислав, Тальмир, Дарий, Нурислам, Тимербулат, Славяна, Любава, Ильбар, Гульяз и Маруся.

В целом же, по словам Миннуллиной, за последние шесть лет в городе ситуация с самыми распространенными именами для детей не меняется.

Так, в списке самых популярных за этот период оказались: Амир, Карим, Тимур, София, Ясмина и Амина.

ИСТОЧНИК KP.RU