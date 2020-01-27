2020-01-27T12:14:13+03:00
Происшествия

В Марий Эл водитель снегохода сбил подростка и сбежал

Но полицейские все равно вычислили его
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В субботу, 25 января, в 20.10 на втором километре автодороги «Троицкий посад – Мумариха» в Горномарийском районе Марий Эл снегоход сбил 17-летнего пешехода. По предварительным данным, подросток не имел при себе светоотражающих элементов и шел по краю проезжей части.

- В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, - отмечает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

Водитель снегохода в свою очередь с места аварии решил сбежать. Но полицейские все равно смогли вычислить 42-летнего мужчины. Так что избежать ответственности у него не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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