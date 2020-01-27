В Марий Эл водитель снегохода сбил подростка и сбежал

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 25 января, в 20.10 на втором километре автодороги «Троицкий посад – Мумариха» в Горномарийском районе Марий Эл снегоход сбил 17-летнего пешехода. По предварительным данным, подросток не имел при себе светоотражающих элементов и шел по краю проезжей части.

- В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, - отмечает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

Водитель снегохода в свою очередь с места аварии решил сбежать. Но полицейские все равно смогли вычислить 42-летнего мужчины. Так что избежать ответственности у него не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU