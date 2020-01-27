В Ульяновской области неделю ищут пропавшего 24-летнего парня

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:20:57+03:00

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В Ульяновской области начались активные поиски 24-летнего Павла Макшанова из города Инза. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 21 января.

Отметим, Павел ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки и синяя шапка.

Члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» считают, что молодой человек может находиться в другом городе или даже районе. Всех, кто видел Павла Макшанова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU