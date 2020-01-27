2020-01-27T10:20:57+03:00
Происшествия

В Ульяновской области неделю ищут пропавшего 24-летнего парня

Павел Макшанов перестал выходить на связь с близкими 21 января
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Ульяновской области начались активные поиски 24-летнего Павла Макшанова из города Инза. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 21 января.

Отметим, Павел ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки и синяя шапка.

Члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» считают, что молодой человек может находиться в другом городе или даже районе. Всех, кто видел Павла Макшанова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Йошкар-Олу и поселок Медведево свяжет новый троллейбусный маршрут
Дмитрий Песков не стал комментировать «шутку» главы Чувашии над пожарным
ВТБ финансирует «Ипотечную корпорацию Чувашской Республики»
Коллективу Минстроя Татарстана представили их нового руководителя
В Татарстане с матери, допустившей брак дочери-подростка с «имамом», сняли обвинения
Пропавшего из Татарстана инвалида нашли на ферме в Ставрополе, где он доил коров
Татьянин день 2020 в Казани: Сбербанк провел для студентов образовательную конференцию
В Казани заявления на зачисление детей в первый класс начнут принимать уже с 1 февраля
В Марий Эл водитель снегохода сбил подростка и сбежал
Рейтинг редких имен для рожденных в 2019 году в Казани: Бронислав, Дарий, Любава и Маруся
Администрация Чебоксар хочет продать 1,5 тысячи деревьев за 2,3 миллиона рублей
17% населения Чувашии не платят за вывоз мусора
На этой неделе в Нижнекамске проведут профилактику электросетей
В Ульяновской области неделю ищут пропавшего 24-летнего парня
На что чаще всего жалуются жители Казани
Пожар в Альметьевском колледже физкультуры: площадь возгорания 15 квадратных метров