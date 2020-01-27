2020-01-27T09:04:51+03:00
Общество

На что чаще всего жалуются жители Казани

В мэрии города зафиксировали рост обращений
Олег ЛУГОВОЙ
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В мэрию города за 2019 год поступило более 71 тысячи жалоб.В мэрию города за 2019 год поступило более 71 тысячи жалоб.Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Как подсчитали в мэрии Казани, в 2019 году горожане стали чаще жаловаться. И речь не только об официальных обращениях, но и о «криках души» в СМИ. Их, по словам чиновников, они тоже тщательно отслеживают.

Так, например, через систему «Народный контроль» поступило на 4 тысячи жалоб больше, чем в 2018-ом. В итоге было решено 74% заявок из 32 770 присланных. Всего же в прошлом году в мэрию пришло более 71 тысячи жалоб от горожан.

Чаще всего люди выражали сове недовольство по поводу благоустройства, содержания и ремонта дорог, а также по поводу того, как в Казани организовано дорожное движение.

При этом решения вопросов, по которым поступило больше всего жалоб, были включены в городские и республиканские программы.

Например, рапортуют в мэрии Казани, по просьбам людей отремонтированы дороги на улицах Красная Позиция, Зорге (участок в поселке Кадышево), Карьерная, Центральная (участок в послке Салмачи), занижен бортовой камень на улице Баумана, реконструирована детская площадка экопарка Харовое и изменена схема дорожного движения на перекрестке Мамадышского тракта и улицы Рахлина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На что чаще всего жалуются жители Казани
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