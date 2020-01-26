МЧС предупреждает татарстанцев о метели и тумане
Также ожидается сильный ветер порывами до 18 метров в секунду
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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По информации гидрометцентра Татарстана, 27 января местами на территории республики ночью ожидаются туман, а утром и днем возможна метель и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.
В связи с этим, МЧС Татарстана рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застанет на улице, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Кроме того, туман, метель и ветер представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU