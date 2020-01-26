УНИКС второй раз в сезоне сыграет с питерским «Зенитом»
26 января УНИКС второй раз за сезоне сыграет с питерским «Зенитом». Встреча пройдет на выезде и начнется в 18:30.
Сейчас команды являются соседями в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС идет четвертым с 8 победами и 5 поражениями, а «Зенит» - пятым с 6 победами и 7 поражениями.
– В первую очередь нам нужно совладать с их физической игрой и энергией, которую они всегда показывают. И, конечно, играть самим эффективнее, правильно двигать мяч, не бросать самим под прессингом, а пасовать другому игроку, реализовывать трехочковые броски, – передает слова главного тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса пресс-служба клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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