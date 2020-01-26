В Татарстане двое детей, купаясь в ванной, отравились газом и попали в реанимацию

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:00:36+03:00

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Накануне в 21.05 спасателям сообщили о плохом самочувствии троих людей, из них двое детей, в одном из жилых домов на улице Кошевого в Лениногорске.

Как оказалось, 36-летняя женщина отказалась от госпитализации, а двух девочек девяти и четырех лет в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию с подозрением на отравление углекислым газом.

Позже стало известно, что дети купались в ванной комнате. А предположительно отравление углекислым газом детей произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовой колонки, ведь она использовалась при закрытых пластиковых окнах и герметичной входной двери без доступа кислорода, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Напомним, на этой неделе в Казани семья погибла от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU