«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Автомобилист»
Накануне «Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв в Екатеринбурге «Автомобилист» со счётом 3:2. Голами за казанцев отличились Кристиан Хенкель, Эмиль Галимов и Артём Галимов.
− Хорошая, боевая игра – победили. Неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол. Знали, что соперник хорошо играет в большинстве. Наверное, игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для нас, – прокомментировал победу главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.
В следующем матче казанцы 27 января в Челябинске сыграют с «Трактором», встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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