«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Автомобилист»

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:45:01+03:00

В следующем матче казанцы 27 января в Челябинске сыграют с «Трактором». Фото: Алина НИЗАМОВА

Матч прошел в Екатеринбурге и закончился со счетом 3:2

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Накануне «Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв в Екатеринбурге «Автомобилист» со счётом 3:2. Голами за казанцев отличились Кристиан Хенкель, Эмиль Галимов и Артём Галимов.

− Хорошая, боевая игра – победили. Неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол. Знали, что соперник хорошо играет в большинстве. Наверное, игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для нас, – прокомментировал победу главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче казанцы 27 января в Челябинске сыграют с «Трактором», встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU