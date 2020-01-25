28 января в Татарстане ожидается до 24 градусов мороза
По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эти выходные и начале новой недели республика будет находиться во власти целой серии активных циклонов. Это грозит сильными ветрами, метелью. Так в воскресенье, 26 января, она будет особенно сильной - видимость ухудшиться до 1-2 километра, а скорость ветра достигнет 16 м/с. При этом днем температура воздуха не опустится ниже -9 градусов.
А вот уже во вторник, 28 января, ночью в Татарстан придет настоящий зимний мороз – при прояснениях до -24 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -13, а на востоке республики столбики термометров могут и вовсе показать -18 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU
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