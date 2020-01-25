28 января в Татарстане ожидается до 24 градусов мороза

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:09:39+03:00

В эти выходные и в начале следующей недели республика будет находится под влиянием целой серии активных циклонов

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По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эти выходные и начале новой недели республика будет находиться во власти целой серии активных циклонов. Это грозит сильными ветрами, метелью. Так в воскресенье, 26 января, она будет особенно сильной - видимость ухудшиться до 1-2 километра, а скорость ветра достигнет 16 м/с. При этом днем температура воздуха не опустится ниже -9 градусов.

А вот уже во вторник, 28 января, ночью в Татарстан придет настоящий зимний мороз – при прояснениях до -24 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -13, а на востоке республики столбики термометров могут и вовсе показать -18 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU