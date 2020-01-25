«Мисс Татарстана-2020» 19-летнюю студентку Анну Семеновых наградили лисьей шубой

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Казани завершился конкурс «Мисс Татарстана - 2020». В этот раз он был посвящен теме будущего. Его победительницей стала 19-летняя студентка казанского института искусства Анна Семеновых. В награду она получила лисью шубу, ювелирные украшения и возможность участвовать в конкурсе «Мисс Россия - 2020».

Победительницу жюри выбирало из 30 финалисток в возрасте от 15-ти до 23-х лет. Иногородние девушки приехали из Набережных Челнов, Зеленодольска, Менделеевска и Нижнекамска.

В Казани они прошли через уже стандартные конкурсы: визитная карточка, дефиле и ответы на вопросы.

В итоге самой красивой была признана Анна Семеновых, титул первой вице-мисс достался девушке из Набережных Челнов - Алине Хасановой, второй вице-мисс признали Ольгу Акчурину, а мисс Казань – 2020 стала Снежана Корнева.

ИСТОЧНИК KP.RU