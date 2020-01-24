В Татарстане по делу об убийстве работника фермы задержали жителя Удмуртии
Накануне в деревне Верхние Чершилы Сармановского района Татарстана на территории фермы с рогатым скотом было найдено тело 62-летнего работника. На котором были обнаружены ножевые ранения в шею и живот. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Правоохранители довольно быстро вышли на подозреваемого – 33-летнего жителя Удмуртии, который вместе с погибшим подрабатывал на ферме. Его задержали и уже поместили под стражу.
По версии следствия, за день до этого мужчины вместе выпивали. В один из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе которой житель Удмуртии и схватился за нож. От полученных ранений его оппонент скончался на месте преступления.
- Сейчас идет сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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