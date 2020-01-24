2020-01-24T17:08:10+03:00
Происшествия

В Татарстане по делу об убийстве работника фермы задержали жителя Удмуртии

Погибший получил удары ножом в шею и живот
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Утверждается, что именно он во время ссоры схватился за нож.Утверждается, что именно он во время ссоры схватился за нож.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Накануне в деревне Верхние Чершилы Сармановского района Татарстана на территории фермы с рогатым скотом было найдено тело 62-летнего работника. На котором были обнаружены ножевые ранения в шею и живот. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правоохранители довольно быстро вышли на подозреваемого – 33-летнего жителя Удмуртии, который вместе с погибшим подрабатывал на ферме. Его задержали и уже поместили под стражу.

По версии следствия, за день до этого мужчины вместе выпивали. В один из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе которой житель Удмуртии и схватился за нож. От полученных ранений его оппонент скончался на месте преступления.

- Сейчас идет сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанцы по алиментам задолжали своим детям более 2,6 миллиарда рублей
В Татарстане по делу об убийстве работника фермы задержали жителя Удмуртии
Экс-вратаря молодежки "Рубина" на год отстранили от футбола за ставки на матчи собственной команды
В Татарстане из-за ДТП с фурами ограничили движение по трассе М-7
Экс-министра спорта Марий Эл Павла Шамова будут судить за незаконное финансирование футбольного клуба
В 2020 году в Татарстане построят уникальный теплоход на сжиженном газе
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Пропавшую 21 день назад 14-летнюю школьницу из Ульяновска нашли живой
С 2020 года татарстанские перевозчики получат 60% скидку при покупке новых автобусов
Назначен новый прокурор Бугульмы
В Йошкар-Оле грузовая "Газель" сбила пенсионерку: женщина скончалась в больнице
В аэропорту Казани могут построить новый терминал
Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов Казанского (Приволжского) Федерального Университета