В Татарстане по делу об убийстве работника фермы задержали жителя Удмуртии

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:08:10+03:00

Утверждается, что именно он во время ссоры схватился за нож. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Накануне в деревне Верхние Чершилы Сармановского района Татарстана на территории фермы с рогатым скотом было найдено тело 62-летнего работника. На котором были обнаружены ножевые ранения в шею и живот. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правоохранители довольно быстро вышли на подозреваемого – 33-летнего жителя Удмуртии, который вместе с погибшим подрабатывал на ферме. Его задержали и уже поместили под стражу.

По версии следствия, за день до этого мужчины вместе выпивали. В один из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе которой житель Удмуртии и схватился за нож. От полученных ранений его оппонент скончался на месте преступления.

- Сейчас идет сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU