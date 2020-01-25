2020-01-25T10:37:42+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: пенсионер попытался убить жену молотком и оказался в больнице

Женщина смогла сбежать от разъяренного супруга
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В отношении 71-летнего жителя села Высокая Гора было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По версии следователей, у себя дома пьяный пенсионер сильно поссорился со своей 68-летней женой. Причем настолько, что захотел убить ее. Взял молоток и ударил им женщину по голове.

Но супруга не захотела расставаться с жизнью. Она смогла оттолкнуть мужа и убежать к соседям, которые отвезли ее в больницу. В это же время пенсионер, оставшись один, решил покончить с собой. К счастью, безуспешно. Его также отвезли в больницу.

- Сейчас выясняются все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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