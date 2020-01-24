2020-01-24T16:58:32+03:00
Спорт

Экс-вратаря молодежки "Рубина" на год отстранили от футбола за ставки на матчи собственной команды

Кроме того, Егору Малолеткову предстоит выплатить крупный штраф
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба ФК "Нефтехимик".Фото: пресс-служба ФК "Нефтехимик".
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Информация о трех игроках, которые делали ставки на матчи своей команды подтвердилась. Все трое в то время выступали за клуб "Машук-КМВ". Футболистов сдал и президент клуба из Пятигорска.

Сперва стала известна фамилия голкипера Егора Малолеткова. 23-летний вратарь играл за молодежку казанского "Рубина", "Нефтехимик, "Машук", а ныне он защищает цвета "Мордовии" из Саранска. Сам игрок свою вину отрицал.

- Я на матчи "Машука" не ставил ничего. Играю на тотализаторе, не спорю, но на матчи "Машука" не ставил, - заявил Малолетков в интервью Championat.com.

Впрочем, РФС все же доказал вину Малолеткова, а также еще двух игроков - Романа Демидова и Даниила Лезгинцева. В итоге всех троих отлучили от футбола. Малолеткова и Демидова на год, Лезгинцева - на два. Кроме того, всем троим предстоит выплатить по 300 тысяч рублей штрафа.

- Когда процветает игра на ставках, то, скорее всего, в ближайшее время придётся рассматривать вопрос не с одним футболистом, а и с другими футболистами и тренерами. Штраф мог быть и до миллиона, а лишение – пожизненное. Мы применили не самое жёсткое наказание, - цитирует слова председателя комитета по этике РФС Семена Андреева портал Championat.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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