2020-01-24T16:29:22+03:00
Происшествия

Экс-министра спорта Марий Эл Павла Шамова будут судить за незаконное финансирование футбольного клуба

Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Йошкар-Оле завершили расследование уголовного дела экс-министра спорта Марий Эл Павла Шамова. Ему предъявлены обвинения по двум статьям: «мошенничество с использованием служебного положения» и «злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации» (5 эпизодов).

По версии следствия, занимая пост министра, Шамов за счет подведомственного ему учреждения установил систему видеонаблюдения на жилой дом своей жены. Кроме того, в течение нескольких лет он незаконно финансировал из республиканского бюджета местный футбольный клуб.

- Материалы дела уже направлены на рассмотрения в суд. Шамову только за злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщила прокуратура Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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