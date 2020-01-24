Татарстанцы по алиментам задолжали своим детям более 2,6 миллиарда рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:34:30+03:00

Несмотря на то, что в 2019 приставы к административной ответственности привлекли больше людей, сумма долга все равно остается огромной. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так, в 2019 году к уголовной ответственности привлекли 991 злостного неплательщика

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В 2019 году судебными приставами Татарстана с должников по алиментам удалось взыскать чуть более 445 миллионов рублей. Количество жителей республики привлеченных за это к административной ответственности выросло до 3 005 человек. А уголовные дела были возбуждены в отношении 991 гражданина.

- Общая же сумма задолженности по алиментным платежам в республике в итоге превысила 2,6 миллиарда рублей, - сообщил главный пристав Татарстана Игорь Безуевский.

ИСТОЧНИК KP.RU