В 2019 году приставы Татарстана пополнили бюджет России на более чем 5,6 миллиарда рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:59:59+03:00

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В 2019 году в Татарстане приставы взыскали с должников по налогам такие суммы, что благодаря этому консолидированный бюджет России пополнился примерно на 5,6 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году (3,5 миллиарда рублей).

Также в пользу бюджета Татарстана было взыскано 3,8 миллиарда рублей, когда как годом ранее было перечислено 2,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU