В 2020 году в Татарстане построят уникальный теплоход на сжиженном газе
Судно не будет иметь аналогов в России
В будущем теплоход будет работать на экскурсионном маршруте Казань – Свияжск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В конце 2020 года в Татарстане закончат строительство речного пассажирского теплохода на сжиженном природном газе. Работы над ним ведутся на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин на заседании коллегии ведомства.
Судно будет уникально тем, что у него нет аналогов в России. В будущем теплоход будет работать на экскурсионном маршруте Казань – Свияжск и на прогулочном по реке Казанка.
ИСТОЧНИК KP.RU