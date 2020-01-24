2020-01-24T16:05:44+03:00
Общество

В 2020 году в Татарстане построят уникальный теплоход на сжиженном газе

Судно не будет иметь аналогов в России
Алина ГАБДУЛИНА
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В будущем теплоход будет работать на экскурсионном маршруте Казань – Свияжск.В будущем теплоход будет работать на экскурсионном маршруте Казань – Свияжск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В конце 2020 года в Татарстане закончат строительство речного пассажирского теплохода на сжиженном природном газе. Работы над ним ведутся на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин на заседании коллегии ведомства.

Судно будет уникально тем, что у него нет аналогов в России. В будущем теплоход будет работать на экскурсионном маршруте КазаньСвияжск и на прогулочном по реке Казанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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