В 2019 году татарстанцы жаловались на коллекторов около полутысячи раз
В итоге судебные приставы выявили только 40 нарушений
По сравнению с 2018 годом, количество таких жалоб выросло.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2019 году задолжавшие по кредитам татарстанцы пожаловались на действия коллекторов 487 раз. Рост таких обращений в республике очевиден. Так, в прошлом году было зарегистрировано 367 жалоб.
После проведенных приставами проверок по сообщениям в итоге было выявлено всего 40 нарушений закона. Они касались порядка взыскания долга, непредставления информации в УФССП Татарстана для организации проверки или неполноты представленных сведений. Коллекторы-нарушители на уровне юрлиц были привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU