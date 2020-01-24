В 2019 году татарстанцы жаловались на коллекторов около полутысячи раз

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:04:14+03:00

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В 2019 году задолжавшие по кредитам татарстанцы пожаловались на действия коллекторов 487 раз. Рост таких обращений в республике очевиден. Так, в прошлом году было зарегистрировано 367 жалоб.

После проведенных приставами проверок по сообщениям в итоге было выявлено всего 40 нарушений закона. Они касались порядка взыскания долга, непредставления информации в УФССП Татарстана для организации проверки или неполноты представленных сведений. Коллекторы-нарушители на уровне юрлиц были привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU