В аэропорту Казани могут построить новый терминал
Кроме того, до 2040 года там появится еще одна зона для воздушных судов
Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"
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В международном аэропорту Казани может появиться новый терминал. Его строительство заложено в программу развития воздушной гавани до 2040 года. Также в ней значится и организация новой зоны для самолетов.
Об этих планах было объявлено во время заседания итоговой коллегии Минтранса Татарстана. На которой, помимо этого, отметили, что в 2019 году аэропорт Казани принял 3,5 миллиона пассажиров. Эта на 10% больше, чем в 2017-ом.
ИСТОЧНИК KP.RU