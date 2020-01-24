2020-01-24T14:18:53+03:00
Общество

В аэропорту Казани могут построить новый терминал

Кроме того, до 2040 года там появится еще одна зона для воздушных судов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"
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В международном аэропорту Казани может появиться новый терминал. Его строительство заложено в программу развития воздушной гавани до 2040 года. Также в ней значится и организация новой зоны для самолетов.

Об этих планах было объявлено во время заседания итоговой коллегии Минтранса Татарстана. На которой, помимо этого, отметили, что в 2019 году аэропорт Казани принял 3,5 миллиона пассажиров. Эта на 10% больше, чем в 2017-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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