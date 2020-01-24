В Казани отказались строить канатную дорогу

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:18:50+03:00

Ранее ее хотели протянуть от развлекательного комплекса «Корстон» до стадиона «Ак Барс Арена»

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Еще в 2013 году французские специалисты предложили Казани освоить новый вид общественного транспорта - канатную дорогу. Были даже предложения запустить фуникулер от НКЦ «Казань» к «Татнефть-Арене». Идеей тогда заинтересовался президент Татарстана Рустам Минниханов.

А уже в 2014-ом появилась информация о том, что в Казани все-таки может появиться трехкилометровая канатная дорога. Спустя два года данный проект даже внесли в инвестиционный план Татарстана.

Фуникулер предлагали протянуть от развлекательного комплекса «Корстон» до футбольного стадиона «Ак Барс Арена». Сейчас же стало известно – никакой канатной дороги в городе в итоге не будет.

В электронном сборнике документов мэрии Казани имеется информация, что соответствующее постановление утратило силу.

ИСТОЧНИК KP.RU