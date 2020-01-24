В Казани отказались строить канатную дорогу
Еще в 2013 году французские специалисты предложили Казани освоить новый вид общественного транспорта - канатную дорогу. Были даже предложения запустить фуникулер от НКЦ «Казань» к «Татнефть-Арене». Идеей тогда заинтересовался президент Татарстана Рустам Минниханов.
А уже в 2014-ом появилась информация о том, что в Казани все-таки может появиться трехкилометровая канатная дорога. Спустя два года данный проект даже внесли в инвестиционный план Татарстана.
Фуникулер предлагали протянуть от развлекательного комплекса «Корстон» до футбольного стадиона «Ак Барс Арена». Сейчас же стало известно – никакой канатной дороги в городе в итоге не будет.
В электронном сборнике документов мэрии Казани имеется информация, что соответствующее постановление утратило силу.
ИСТОЧНИК KP.RU