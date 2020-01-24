2020-01-24T11:29:15+03:00
Происшествия

В Казани три человека погибли от отравления угарным газом

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"
Лика ИСАЕВА
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Семья погибла в результате отравления угарным газомСемья погибла в результате отравления угарным газом
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Страшная картина предстала перед родственниками, пришедшими вечером 23 января навестить семью в одну из квартир на улице Липатова в поселке Дербышки Советского района столицы Татарстана. Они обнаружили тела 37-летнего мужчины, его 29-летней супруги и 50-летней тещи с признаками отравления угарным газом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По версии следствия, причиной трагедии мог стать газовый котел. Супруги делали ремонт, и при установке вытяжки этого котла были допущены нарушения, который и стали причиной утечки угарного газа и гибели семьи. Сейчас выясняется, кто устанавливал эти котел и вытяжку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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