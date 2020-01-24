В Казани три человека погибли от отравления угарным газом

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:29:15+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"

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Страшная картина предстала перед родственниками, пришедшими вечером 23 января навестить семью в одну из квартир на улице Липатова в поселке Дербышки Советского района столицы Татарстана. Они обнаружили тела 37-летнего мужчины, его 29-летней супруги и 50-летней тещи с признаками отравления угарным газом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По версии следствия, причиной трагедии мог стать газовый котел. Супруги делали ремонт, и при установке вытяжки этого котла были допущены нарушения, который и стали причиной утечки угарного газа и гибели семьи. Сейчас выясняется, кто устанавливал эти котел и вытяжку.

ИСТОЧНИК KP.RU