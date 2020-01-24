В Чувашии на трассе М7 Москва-Уфа сбили пешехода

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:53:55+03:00

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Наезд на 52-летнего пешехода произошел в 18.30 в среду, 22 января, на 683 километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Цивильском районе республики. Как установили сотрудники Госавтоинспекции Чувашии водитель автомобили "Фольксваген Транспортер", двигаясь в направлении г. Уфа, сбил пешехода. Мужчина без светоотражающих знаков на одежде шел по проезжей части в попутном направлении.

- В результате наезда пешеход с травмами был доставлен в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. - В отношении водителя составлен административный протокол за "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", пешеход оштрафован за прогулки на трассе без светоотражающей одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU